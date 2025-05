FAMOSOS

Léo Santana surpreende fãs ao contar de onde vem seu apelido: 'Muita gente não sabe'

Cantor baiano revelou em suas redes sociais que "Léo" vem de um nome inesperado para muitos

Acostumado a agitar multidões com seus hits, o cantor Léo Santana virou assunto nas redes sociais por um motivo bem inusitado: a verdadeira origem do seu apelido. Em uma interação descontraída no X (antigo Twitter), o artista resolveu acabar com uma dúvida que muitos nem sabiam que tinham e causou espanto nos fãs. >