FOFURA

Léo Santana encanta web em evento escolar ao lado da filha Liz: 'Amo ver você crescer'

Cantor compareceu à evento de Páscoa para pais e alunos

Filha de Léo com a dançarina Lore Improta, nas imagens Liz surgiu sorridente ao curtir a companhia do pai em uma atividade de pintura e desenho. “Iniciei o dia na minha melhor versão hoje: pai da pequena Liz na Páscoa da escola! Mesmo com a agenda corrida, eu e Lore Improta sempre priorizamos viver momentos importantes com ela… não existe nada mais lindo do que ver o seu desenvolvimento! Aaaaah Liz, te amo tanto! Amo ver você crescer, aprender e se desenvolver”, declarou o papai coruja.>