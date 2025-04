RENOVADA

Fora do BBB 25, Delma surpreende seguidores com novo visual; veja

Dona de casa apareceu diferente em ensaio fotográfico após a eliminação

Elis Freire

Publicado em 16 de abril de 2025 às 17:30

Delma BBB 25 Crédito: Reprodução

Eliminada do BBB 25 nesta terça (15), Dona Delma já deu uma boa renovada no visual. A ex-sister ganhou uma produção caprichada, com maquiagem, roupas novas e acessórios dourados. As imagens surpreenderam positivamente da pernambucana que entrou na casa ao lado do genro Guilherme, ainda disputando pelo prêmio. >

Com o look poderoso e um sorrisão no rosto, a dona de casa recebeu uma chuva de elogios nas redes sociais nesta quarta (16). "Linda, vai fazer falta na casa", elogiou uma. "Muito carismática", afirmou outro internauta. "Mulher com uma história admirável, que sempre agiu com simplicidade e coração, sem jogo ou estratégia", argumentou uma terceira.>

Veja:>

Delma foi eliminada do BBB 25 com 67,19% da média dos votos e deixou a disputa pelo prêmio milionário. A sogra disputou o paredão com seu genro, Guilherme, e com a cearense Renata.>