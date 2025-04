TV

BBB 25: Delma paga caro por jogo apático e é eliminada

Sogra de Guilherme deixou o jogo

O jogo manso e de baixa combatividade custou muito caro para dona Delma. Adepta do amor e da doçura, a sister teve dificuldade para combater os rivais e pediu com frequência para deixar a casa. Nesta terça (15), enfim, ela foi escolhida pelo público para dar adeus ao jogo e é a 19ª eliminada do BBB 25. >

A sogra disputou o paredão com seu genro, Guilherme, e com a cearense Renata. Ela deixa o programa com 67,19%. Renata ficou na sequência, com 30,39%, enquanto o parente da idosa levou apenas 2,42% dos votos.>