Repórter deixa Globo após quase 30 anos e faz textão nas redes sociais: 'Sou uma grande profissional'

'Maria Fernanda, conhecida como Mafê, atuou como repórter e apresentou programas

A repórter Maria Fernanda, conhecida pelo público como Mafê, anunciou nesta terça-feira (15) que não faz mais parte da Globo. Ela, que trabalhou como repórter e apresentadora em diversos programas do Distrito Federal, tinha 30 anos de emissora. >

Segundo a jornalista, a decisão de deixar a Globo foi a “mais difícil” que tomou na vida. Ela se despediu com um textão no Instagram.>

"TA SENTADO? Se não tiver, senta! Que lá vem notícia com textão! >

É com o coração cheio de amor e uma sensação de dever cumprido que fecho meu ciclo na TV Globo! Foi a decisão mais difícil que tomei na minha vida! >

Quero só destacar que tenho muita gratidão a Deus por ter me dado a oportunidade de ser tão feliz profissionalmente!!! E não posso deixar de falar que ter começado lá na CNT, foi fundamental pra me tornar a profissional que sou hoje! >

Sim, sou uma grande profissional! E como foi difícil aceitar isso e principalmente acreditar nisso, já que nunca tive a autoestima tão boa! Mas o que me leva a aceitar que eu fui bacana no que fiz é ver o reconhecimento nas ruas! Não só dá figura que sou mas sim do trabalho que fiz! Sim, isso é real! Estou falando bem de mim!! >