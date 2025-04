VÍDEO

Ex-assistente do SBT fala pela primeira sobre denúncia de Otávio Mesquita por estupro: 'Eu tinha medo'

Juliana Oliveira relatou o episódio que caracteriza como 'desconfortável' e 'sem consentimento'

Elis Freire

Publicado em 15 de abril de 2025 às 20:57

Juliana Oliveira acusa Otávio Mesquita de estupro Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Ex-assistente de palco do The Noite, Juliana Oliveira falou em vídeo pela primeira vez nesta terça-feira (15) após denunciar o apresentador Otávio Mesquita por estupro. No relato, ela abre o coração sobre o episódio que teria provocado muito trauma e medo na vida dela. Segundo Juliana, a reação da emissora e dos colegas de trabalho ao acontecido tornou tudo mais difícil ainda. >

A violência sexual teria ocorrido durante uma gravação em 2016 do programa The Noite, apresentado por Danilo Gentilli. Otávio Mesquita era o convidado especial daquela edição. Abalada com a violência, Juliana relata que só agora decidiu falar publicamente sobre o episódio após cuidar da sua saúde mental. "Eu demorei para me pronunciar porque estava cuidando da minha cabeça", explicou.>

No vídeo, ela conta que tudo havia sido previamente ensaiado para a cena com Mesquita, mas o que aconteceu ao iniciarem as gravações foi completamente diferente. "O cara já chegou com as duas mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um chega pra lá nele, mas ele não parava. Ele me agarrou à força. Aquilo ali foi uma violência", declarou, visivelmente abalada. Juliana reforça que o que ocorreu foi contra sua vontade e que as imagens demonstram claramente seu desconforto. "É nítido o meu desconforto no vídeo. Aquilo não foi consentido", relatou. >

A mulher criticou a forma como foi tratada após levar o caso à equipe do programa e à direção do SBT. A queixa teria sido tratada de maneira informal e insuficiente. "A solução que acharam foi me esconder no banheiro sempre que o Otávio aparecia no estúdio", denunciou. Segundo ela, em vez de afastarem o acusado, preferiram isolá-la como se ela fosse a culpada. "Eu era trancada no banheiro como se a errada fosse eu, como se a criminosa fosse eu", desabafou.>

Juliana revelou ainda que temia represálias por parte do SBT e de Otávio Mesquita, ator e apresentador renomado. "Eu tinha medo de denunciar esse cara e perder o emprego. Eu tava mexendo com gente grande", declarou. Mesmo assim, Juliana procurou o setor de compliance da empresa. Segundo ela, reuniões foram feitas e a promessa era de investigação e sigilo. No entanto, em fevereiro de 2024, ela foi desligada do programa. Ao questionar o andamento da denúncia, recebeu como resposta: "Juliana, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né?", falou. >

Por fim, Juliana teceu críticas a falta de apoio institucional por parte da emissora. "Eu fiz uma denúncia para uma empresa comandada por mulheres e nem ao menos elas me ouviram", lamentou. De acordo com a profissional, "o SBT não fez p*rra nenhuma"e por isso, a Justiça foi acionada por ela.>

Vídeo:>

Relembre o caso

A denúncia de estupro foi formalizada em março deste ano no Ministério Público de São Paulo (MP-SP). >

Na ocasião, Otávio Mesquita, convidado especial do programa, entrou no palco suspenso por cabos e de ponta-cabeça, quando tocou em partes íntimas de Juliana e simulou gestos de cunho sexual sem seu consentimento. A defesa da comediante afirmou que ela tentou se desvencilhar diversas vezes e reagiu com tapas e chutes.>