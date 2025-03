PRONUNCIAMENTO

Juliana Oliveira quebra o silêncio após denúncia contra Otávio Mesquita

A comediante afirmou que expor sua dor foi uma decisão difícil e que, por ora, escolhe o silêncio para se resguardar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de março de 2025 às 11:41

Juliana Oliveira quebra o silêncio após denúncia contra Otávio Mesquita Crédito: Reprodução

A comediante e ex-assistente de palco do programa The Noite, Juliana Oliveira, se manifestou pela primeira vez sobre o caso, três dias após tornar pública a denúncia de estupro contra Otávio Mesquita. Em um desabafo publicado nos stories do Instagram, ela revelou que expor a situação foi um processo doloroso e que, no momento, opta por se resguardar. >

"Não foi fácil tornar pública a minha dor e buscar Justiça foi uma decisão difícil. Neste momento, escolho o silêncio para me resguardar, organizar meus sentimentos, me afastar dos julgamentos da internet e encontrar apoio na minha família", declarou Juliana.>

A humorista também ressaltou que sua intenção ao denunciar não é ganhar notoriedade, mas incentivar outras mulheres a não se calarem diante de situações semelhantes. "Quando me sentir pronta, vou falar. Não para aparecer, mas para encorajar outras mulheres a denunciarem qualquer tipo de abuso", concluiu.>

Juliana Oliveira quebra o silêncio após denúncia contra Otávio Mesquita Crédito: Reprodução/Instagram

A denúncia foi formalizada no Ministério Público de São Paulo (MP-SP). De acordo com informações da colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o episódio teria ocorrido durante uma gravação do The Noite, no SBT, em abril de 2016. >

Na ocasião, Otávio Mesquita, convidado especial do programa, entrou no palco suspenso por cabos e de ponta-cabeça, quando tocou em partes íntimas de Juliana e simulou gestos de cunho sexual sem seu consentimento. A defesa da comediante afirmou que ela tentou se desvencilhar diversas vezes e reagiu com tapas e chutes.>

Cena do programa The Noite do SBT em abril de 2016 Crédito: Reprodução

Otávio Mesquita, por sua vez, negou as acusações e afirmou que a cena foi previamente combinada. Em vídeo publicado no Instagram, o apresentador declarou que recebeu mensagens de apoio e que seus advogados já estão tomando as medidas cabíveis. "Agora, eu saio fora e deixo que a parte jurídica siga. Eu não tenho idade para fazer nada de errado", disse ele. Além disso, a defesa de Mesquita anunciou que pretende entrar com um pedido de indenização contra Juliana Oliveira.>