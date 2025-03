REALITY SHOW

VAR do BBB 25: Vinícius chamou Vilma de ‘velha sonsa’? Veja o que aconteceu

Boato dentro da casa mobiliza participantes, mas origem da informação surpreende

Heider Sacramento

Publicado em 31 de março de 2025 às 09:59

Vinicius enfrenta Vilma no Paredão Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma declaração de Vinícius no BBB 25 gerou debate dentro e fora da casa. Alguns participantes alegam que o baiano teria chamado Vilma de “velha sonsa”, enquanto ele nega a acusação. A controvérsia ganhou força após um trecho de conversa ser interpretado de forma duvidosa. >

Na ocasião, Vinícius falava sobre Diogo, filho de Vilma e ex-participante do reality. “É porque uma pessoa sonsa, mentirosa, com 40 anos, me dá raiva. Não tenho paciência para gente sonsa, ainda mais com uma pessoa velha e sonsa”, disse o brother.>

No entanto, Vilma afirmou que Vinícius nunca buscou esclarecer a situação. “Ele não veio perguntar nada do ‘velha sonsa’. Ele só falou assim: ‘isso é mentira’. Só isso, mas ele poderia vir saber: onde foi isso? Quem contou?”, relatou em conversa com Renata e Maike no quarto do líder.>

vinícius: "quando foi eu que eu chamei ela de velha sonsa?"



vitória: "n é nem do seu feitio. se fosse 'pomba sonsa'..."



KKKKKKKKKKK MANO

pic.twitter.com/Ju5SqA6Dqi — Preta :) #BBB25 (@pretademaiss) March 31, 2025