BATALHA PELA VIDA

Preta Gil emociona ao falar sobre o câncer: ‘O futuro, ninguém sabe e só nos angustia’

A cantora foi convidada para cantar a música "Brasil", tema de abertura da novela "Vale Tudo"

No último domingo (30), a cantora Preta Gil emocionou o público ao falar sobre sua batalha contra o câncer durante sua participação no "Domingão com Huck" . Convidada para interpretar a música Brasil, tema de abertura da novela Vale Tudo, originalmente gravada por sua madrinha, Gal Costa, a artista compartilhou um pouco de sua jornada e como tem lidado com o momento desafiador. >

A cantora também falou sobre a importância do presente em meio às incertezas da doença. “São os amigos, a família… O melhor lugar do mundo é aqui e agora. O ontem já foi! O futuro, ninguém sabe o que vai acontecer, e só nos angustia. E eu estou lutando hoje, agora!”, afirmou.>

A participação de Preta Gil no programa foi marcada por muita emoção e aplausos do público, que a recebeu com carinho e apoio. Desde que foi diagnosticada com um câncer no intestino em 2023, a cantora tem compartilhado sua trajetória de forma aberta, incentivando a valorização da vida e o apoio entre aqueles que enfrentam desafios semelhantes.>