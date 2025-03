CLÃ DO REI

Filhos, netos, bisnetos: quem são os 'Gil' da família de Gilberto Gil

Preta, Bela e Flora são apenas algumas das mulheres de destaque do clã

Fernanda Varela

Publicado em 31 de março de 2025 às 06:00

Família Gil Crédito: Divulgação

Se tem uma família grande na Bahia - e fora dela - é a família Gil. O clã de Gilberto Gil é composto pela esposa Flora, oito filhos, 12 netos e uma bisneta.>

Aos 82 anos, 'seu Gilberto' tem grande contribuição para o mundo artístico. Além de ser um dos maiores artistas do país, ele trouxe ao mundo cantores, empresária, chef de cozinha e outros tantos empreendedores de sucesso.>

Mas vamos entender melhor essa história. Gil se casou quatro vezes ao longo da vida e, atualmente, vive com sua esposa, Flora Gil, com quem está há 43 anos.>

Quem é quem na família Gil?

Gilberto Gil>

Gilberto Passos Gil Moreira dispensa apresentações. O soteropolitano é um cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor musical, político e escritor brasileiro, "apenas". Dono de uma voz apaixonante, ele coleciona prêmios como o Grammy Awards e Grammy Latino, além de, em 1999, ter sido nomeado "Artista pela Paz", pela UNESCO. Além de tudo, ainda é torcedor do Bahia. O homem não tem um único defeito.>

Gilberto Gil Crédito: Divulgação

Os pais

Gil é filho primogênito da professora primária Claudina Passos Gil de Moreira, que morreu 2013, aos 99 anos. Foi ela quem deu ao filho o seu primeiro violão. Para ela, o cantor escreveu a música "Carta à Mãe".>

Dona Claudina Crédito: Reprodução

Dona Claudina era casada com o pai de Gil, o médico José Gil Moreira. Dermatologista, ele também atuou como diretor da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam). Ele morreu em 1991, aos 78 anos.>

José Gil Moreira Crédito: Acervo pessoal

A esposa

Flora Nair Giordano Gil Moreira tem 64 anos e está casada com Gil há 43. Ou seja, mais da metade da vida da empresária foi ao lado do cantor. Empresária do marido, ela também é uma das grandes responsáveis pelo famoso Camarote Expresso 2222, do Carnaval de Salvador.>

Flora Gil e Gilberto Gil Crédito: Acervo pessoal

Os filhos

Nara Gil>

Primogênita de Gilberto Gil, Nara de Aguiar Gil Moreira tem 59 anos e é atriz e cantora. Nascida em Salvador, ela é fruto do casamento do artista com a bancária e professora universitária Belina de Aguiar, com quem o artista casou em 1964.>

Nara Gil Crédito: Reprodução

Marília Gil>

O casamento com Belina de Aguiar trouxe para Gil, ainda, uma outra filha: Marília Gil, de 58 anos. Atualmente, ela é diretora do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM).>

Marília Gil Crédito: Marina Silva/CORREIO

Já divorciado, Gil se casou com Sandra Gadelha em 1968, com quem ficou por 11 anos. Com ela, ele teve mais três filhos:>

Pedro Gil>

Pedro foi um grande amor e também a primeira grande dor de Gilberto Gil. Ele era músico e baterista na banda do pai quando morreu em 1990, com apenas 19 anos, em um acidente de carro. Ele é fruto do casamento de Gil com >

Pedro Gil Crédito: Acervo pessoal

Preta Gil>

Filha mais famosa de Gilberto Gil, Preta é cantora e tem 50 anos. Também apresentadora, a artista trava uma luta contra o câncer desde 2023. Ela é o xodó do pai e da madrasta, Flora. Pretinha encanta diariamente com sua vontade imensa de viver e aproveitar tudo de bom que a vida oferece. >

Preta Gil e o pai, Gilberto Gil Crédito: Reprodução

Maria Gil>

Maria Gil tem 49 anos e é uma das filhas mais reservadas de Gil. Apesar de ser discreta, ela também tem forte veia artística e já trabalhou junto ao pai na parte logística e musical.

>

Maria Gil e o pai Crédito: Ricardo Stuckert

Anos depois, em 1980, Gil começou a namorar com Flora. Juntos há 43 anos, os dois tiveram três filhos:>

Bem Gil>

O carioca, músico e produtor musical Bem tem 40 anos e, neste ano, lançou “Doc. Coadjuvista”, seu primeiro álbum de estúdio, para celebrar seus 20 anos de carreira.>

Gilberto Gil e Bem Gil Crédito: Reprodução

Isabela (Bela Gil)>

Renomada chef de cozinha e apresentadora, Bela é famosa por promover a alimentação saudável. Nascida em Salvador, tem 37 anos e atualmente comanda o programa Bela Cozinha no canal pago GNT, além de seu próprio canal no YouTube. Ela também lançou livros premiados, como Bela Cozinha - As Receitas e Bela Cozinha 2.>

Bela Gil e o pai Crédito: Divulgação

José Gil>

Carioca de 33 anos, José é o caçulinha de Gilberto Gil. Músico, ele é baterista da banda de Gil e também é um dos integrantes do grupo Gilsons.>

José Gil Crédito: Reprodução

Os netos

João Gil>

O primeiro neto do cantor é João Gil, de 34 anos, um ano a mais que o tio, José. Nascido no mesmo dia do avô, ele é filho de Nara Gil e também é música. Ele faz parte do grupo Gilsons, ao lado do tio José Gil e de Francisco, filho de Preta, que será apresentado abaixo.>

Francisco Gil>

Filho de Preta, Francisco tem 30 anos e é músico. Conhecido como Fran, faz parte do grupo Gilson, que emplacou o hit 'Várias Queixas'. Recentemente passou por uma transformação física radical. Filho da cantora com o ator Otávio Müller, ele perdeu quase 40kg e passou a praticar musculação para cuidar da saúde. É pai de Sol de Maria, bisneta de Gil, que será apresentada mais abaixo.>

Pedro Gil>

Filho de Marília, Pedro Gil é xará do tio que faleceu. Tem 29 anos e é apaixonado por eventos e por música. Sempre trabalha nos bastidores dos shows, de crachá no peito e radinho de comunicação no ouvido. Atualmente, é coordenador PMO e Produtos Brand Experience no iFood.>

Gabriel Gil e Lucas Gil (gêmeos)>

Gêmeos, Gabriel e Lucas têm 26 anos e são filhos de Marília e irmãos de Pedro. Gabriel atualmente atua como Líder de Ecossistema de Inovação - Hub Salvador na Wayra Brasil e também é músico. Já Lucas também é músico, além, claro, de ser pai da pequena Aurora, a integrante mais nova da família Gil, de apenas dois meses de vida.>

Lucas (à esq.) e Gabriel (à dir.) Crédito: Reprodução

Bento Gil>

Filho primogênito de Bem com a cantora Bárbara Ohana, Bento tem 20 anos e é apaixonado pelo Flamengo. Já tocou com o avô e manda muito bem no violão.>

Bento Gil e Gilberto Gil Crédito: Reprodução

Dom>

Dom tem 13 anos e é filho de Bem com a cantora Ana Cláudia Lomelino, conhecida como Mãeana. >

Sereno>

Sereno é o caçula do casal, e completou 8 anos neste mês de março.>

Dom e Sereno com o pai, Bem Crédito: Reprodução

Flor Gil>

Flor Gil tem 16 anos e é filha de Bela Gil com João Paulo Demasi. A jovem nasceu em Nova York e é primeira neta mulher de Gilberto Gil. Ela já segue a carreira artística e, mesmo tão nova, já participou de turnês internacionais com a família, se apresentando em shows na Europa e nos Estados Unidos. Além de cantora, ela também é instrumentista.>

Bela e Flor Crédito: Reprodução

Nino Gil>

Caçula de Bela, Nino tem 8 anos e também nasceu em Nova York, em um parto humanizado. Ele chegou ao mundo em uma banheira especial na sala do apartamento da família, como sonhava sua mãe.>

Nino Gil Crédito: Reprodução

Pina e Roma Gil (gêmeas)>

Filhas de José Gil com a cantora Mariá Pinkusfeld, as meninas completaram 4 anos no mês de janeiro.>

Roma e Pina Gil Crédito: Filipe Costa/Divulgação

Bisnetas

Sol de Maria Gil>

Nascida em novembro de 2015, Sol de Maria tem 9 anos e é neta de Preta Gil. Filha de Francisco Gil e Laura Fernandez, a garota veio a Salvador para curtir o Carnaval com a família neste ano.>

Sol de Maria Crédito: Reprodução

Aurora>

A caçulinha do clã da família Gil completa 3 meses no dia 18 de abril. Ela é filha de Lucas Gil com Tainá Brasil.>

Aurora Crédito: Reprodução

5 curiosidades

-Gil foi casado quatro vezes. Além de Belina, Sandra e Flora, o artista também teve um relacionamento sério com a cantora Nana Caymmi, que durou apenas um ano. Foi o único casamento do cantor que não gerou filhos.>

-A imensa família Gil e seus agregados já foram tema de duas séries: “Em Casa Com Os Gil” e “Viajando Com Os Gil”. Ambas estão disponíveis no Prime Video.>

-Além de Ministro da Cultura (2003-2008), Gilberto Gil também foi vereador em Salvador, de 1989 a 1992.>

-Gil é formado em Administração pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Foi lá que ele conheceu Caetano Veloso, que estudava Folosofia.>