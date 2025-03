TELEVISÃO

Como nasce uma novela? Descubra os bastidores do remake de ‘Vale Tudo’

Manuela Dias revela detalhes da nova versão da novela e explica como escolheu o elenco que dividirá opiniões

Além da escolha da protagonista, a química entre os atores foi um dos pontos-chave da preparação. “Não queria apenas convidar atores para papéis já cristalizados no imaginário do público. Foi maravilhoso contar com a generosidade desses artistas hiper carimbados. Nem chamo de teste, porque ninguém testa Renato Góes ou Paolla Oliveira. Era mais uma experimentação, uma provocação dentro do estúdio”, explicou.>