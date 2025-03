REMAKE

Vinheta de 'Vale Tudo' homenageia Gal Costa e exibe locais de Salvador; confira

Globo liberou material audiovisual nesta quarta (26)

Na noite desta quarta-feira (26), a Globo divulgou a abertura oficial do remake de Vale Tudo. Assim como na versão original da novela, a vinheta da trama também é construída com imagens de diferentes lugares do Brasil e com a icônica música ‘Brasil’, interpretada por Gal Costa. >