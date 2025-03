REMAKE

Vale Tudo: Quem será a nova Odete Roitman?

Releitura da novela de 1988 ganha novos rostos, mas mantém o veneno de Odete Roitman; conheça o elenco do remake

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de março de 2025 às 13:55

Vale Tudo: Quem será a nova Odete Roitman? Crédito: Reprodução

A novela "Vale Tudo", um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira, está de volta em 2025 com uma nova versão escrita por Manuela Dias, que promete trazer o mesmo drama de intrigas, ambição e corrupção que conquistou o público em 1988. A trama vai estrear no dia 31 de março no horário das 21h, substituindo "Mania de Você".>

Embora a história siga essencialmente os mesmos temas de poder, traição e a luta moral contra a corrupção, o remake trará uma renovação no elenco, com nomes como Taís Araújo, Paolla Oliveira, Deborah Bloch, Cauã Reymond e Humberto Carrão assumindo papéis centrais. A trama se passa no universo da alta sociedade carioca, onde as relações familiares e os interesses pessoais se misturam, criando um enredo recheado de reviravoltas.>

Vale Tudo: Quem será a nova Odete Roitman? Crédito: Reprodução/Gshow

A Releitura de Odete Roitman

Uma das personagens mais emblemáticas da novela original é, sem dúvida, a implacável Odete Roitman, uma mulher poderosa, elitista e disposta a tudo para manter sua posição na sociedade. No remake, a personagem será interpretada por Débora Bloch, trazendo à tona o veneno e a frieza que marcaram a Odete de Beatriz Segall, que se tornou uma das vilãs mais marcantes da história das novelas brasileiras.>

Ao lado de sua filha, Maria de Fátima (Bella Campos), Odete representa a personificação da corrupção, sendo o principal antagonista da íntegra Raquel, vivida por Taís Araújo. A luta entre a ética e a busca implacável por poder estará no centro do enredo, com as duas personagens travando batalhas ferozes, tanto no âmbito pessoal quanto profissional.>

Novos rostos, novos desafios

A protagonista Raquel, que na versão original foi interpretada por Beatriz Segall, será vivida por Taís Araújo. Uma mulher batalhadora e com um forte senso de justiça, Raquel não mede esforços para construir uma vida digna para sua filha, Maria de Fátima. O embate moral entre Raquel e a filha será um dos maiores conflitos da trama, visto que Maria de Fátima está disposta a tudo para alcançar uma vida de luxo e status, nem que para isso precise trair sua própria mãe.>

Outro personagem fundamental da trama é Ivan, que será interpretado por Renato Góes. Ivan é o mocinho da história, idealista e íntegro, mas que se vê envolvido em um cenário de corrupção, onde precisa tomar decisões difíceis. Seu romance com Raquel e sua busca por justiça serão essenciais para a construção da trama.>

A Rivais que prometem agitar a trama

Paolla Oliveira entra em cena como Heleninha, a filha de Odete, que enfrenta suas próprias batalhas com os traumas familiares. Ao lado de sua mãe, ela vive um conflito constante, enquanto luta para encontrar sua identidade. Já a personagem de Malu Galli, Celina, irmã de Odete, traz uma perspectiva mais humana e afetuosa, sendo um contraponto moral no enredo.>

Além deles, personagens como César (Cauã Reymond), Solange (Alice Wegmann) e a fiel secretária Consuelo (Belize Pombal) completam o elenco, prometendo muito drama, amor e conflitos. E como já era de se esperar, o mistério sobre quem matou Odete Roitman estará de volta, gerando novas especulações e surpresas entre os espectadores.>

Vale Tudo: Quem será a nova Odete Roitman? Crédito: Reprodução/Gshow

A ausência das lendas

Infelizmente, algumas figuras icônicas da versão original não estarão presentes na nova adaptação. A ausência de personagens como Bartolomeu, interpretado por Cláudio Corrêa e Castro, e o inesquecível Poliana, vivido por Pedro Paulo Rangel, será sentida pelos fãs mais antigos. Além disso, a personagem Dona Pequenina, interpretada por Lourdes Mayer, não será reintroduzida no remake, representando um vazio na trama.>

Apesar disso, a escolha de novos atores e personagens promete dar um novo tom à história, mantendo a essência da novela original, mas com um olhar mais contemporâneo e atual.>

O remake de "Vale Tudo" chega para mostrar que a luta por poder e status nunca sai de moda. A nova versão mantém o espírito da trama original, ao mesmo tempo em que apresenta uma nova geração de atores e personagens que darão vida a essa história imortal. O público terá que esperar para descobrir.>