LUTO

Morre Ricardo Braga, sósia de voz de Roberto Carlos

Informação foi divulgada pela gravadora do cantor

Faleceu na última quarta-feira (26) o cantor Ricardo Braga, aos 73 anos, conhecido por ser sósia de voz do rei Roberto Carlos. A informação foi divulgada pela gravadora do artista. >

"Hoje, o mundo da música perdeu uma pessoa brilhante. O nosso querido Ricardo Braga nos deixou, mas o seu legado será eterno com as suas músicas que transformaram e emocionaram todos nós. Descanse em paz nosso querido amigo Ricardo Braga", diz a publicação. >

Ricardo nasceu em Mogi das Cruzes, em São Paulo, e em 1978 lançou a coletânea Roberto Collection, um disco cantando os clássicos do rei. A semelhança entre as vozes chamou atenção do público e o álbum chegou a atingir a marca de 400 mil cópias vendidas. A partir daí, o artista não parou mais de fazer cover de Roberto Carlos.>