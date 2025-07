RELACIONAMENTO

Após polêmica, Mano Brown se pronuncia sobre casamento: 'Não estamos mais juntos'

Rapper explicou que não tem mais uma relação amorosa com Eliane há mais de 10 anos; internautas apontavam caso extraconjugal da empresária

Normalmente reservado sobre a vida pessoal, Mano Brown resolveu se manifestar nas redes sociais nesta sexta-feira (25) e explicar o seu casamento com Eiane Dias. Após polêmica apontando que a empresária e mãe dos seus filhos Ayomi Domenica e Jorge estaria tendo uma relação extraconjugal com outra mulher, o rapper afirmou que os dois não são mais um casal há dez anos. >

"Há mais de dez anos, eu e Eliane Dias não estamos mais juntos enquanto casal, mas seguimos unidos pela família, pela amizade e pelos compromissos. Eliane é uma excelente mãe, companheira nas horas boas e ruins, empresária e CEO da empresa que gerencia minha carreira, que está em um momento muito bom, com muitas coisas vindo por aí", afirmou ele, que era casado com Eliane desde 1994.>

O cantor esclareceu porque eles não tinham tornado público o fim do casamento. "A escolha de não falar publicamente antes, foi por respeito à nossa história e por não achar necessário expor a nossa vida pessoal. Mas, diante da atenção recente, achei importante trazer o contexto para quem nos acompanha", escreveu.>

Depois das polêmicas envolvendo sua família, Mano enfatizou que todos estão bem e que Eliane segue gerenciando sua carreira e dividindo o cuidados com os filhos. "Para as pessoas que estão preocupadas com a nossa família, muito obrigado! Estamos bem, agradeço de coração [...] Eliane é uma excelente mãe, companheira nas horas boas e ruins, empresária e CEO da empresa que gerencia minha carreira", destacou.>