Fafá de Belém cancela evento após crise de burnout: 'Sem falar nem levantar da cama'

Cantora desabafou sobre crise nas redes sociais

Anna Luiza Santos

Publicado em 27 de março de 2025 às 21:16

A cantora Fafá de Belém, de 68 anos, foi convidada para ser palestrante de um evento contra o etarismo promovido por Patrícia Poeta e com mediação de Cátia Fonseca em São Paulo. Porém, nesta quinta-feira (27), a artista cancelou sua participação após ter uma crise de burnout. >

Nas redes sociais, Fafá detalhou sobre o ocorrido. "Quero compartilhar com vocês um tema que está cada vez mais fazendo parte da vida de todos nós. Dia desses, vi uma entrevista do Alexandre Coimbra Amaral, querido, competentíssimo, em que ele dizia que nos dias de hoje a pergunta não é mais: 'eu terei um burnout?' Mas sim: 'quando eu terei um burnout?'", iniciou. >

Em seguida, a artista contou sobre o diagnóstico. “Na terça-feira de manhã, eu acordei sem saber direito onde eu estava, com um aperto no peito gigantesco e uma falta de ar. Meu corpo todo tremia, eu tive um frio absurdo, não conseguia falar direito, nem levantar da cama. E é isso. Estou passando por isso agora e como a nossa relação por aqui sempre foi de transparência e verdade, decidi falar com vocês sobre”, confessou. >

A cantora ainda agradeceu à família e à equipe do Hospital Sírio Libanês. "A toda a rede de apoio e ao amigo querido Dr. Paulo Niemeyer. Estou BEM! Fiquem tranquilos”. >

No final, Fafá alertou: “Decidi falar sobre o tema porque isso pode ajudar outras pessoas. Por favor se cuidem, cuidem de sua saúde mental e não pensem duas vezes a qualquer sinal de esgotamento e procurem ajuda médica. A todos que me abraçam e enchem de amor pelos palcos da vida saibam que vocês sempre me curam”. >