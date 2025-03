VIDA BOA

Luxo, mansão e carros: por onde anda Mr. Bean?

Conhecido pelo cômico personagem dos anos 90, Rowan Sebastian Atkinson usufrui de sua fortuna de forma excêntrica

Elis Freire

Publicado em 28 de março de 2025 às 06:00

Mr. Bean é interpretado e criado por Rowan Sebastian Atkinson Crédito: Reprodução

Mr. Bean é um personagem conhecido mundialmente, gerador de memes e expressões que marcam o imaginário da cultura pop. O sitcom sobre o cômico e atrapalhado personagem britânico com ideias mirabolantes é transmitido no Brasil desde a década de 90 e o ator responsável por dar vida a Mr. Bean, Rowan Sebastian Atkinson, desfruta do sucesso de seu trabalho. >

Responsável por criar e interpretar o icônico personagem, Atkinson é inglês, mas hoje é do mundo inteiro, sendo confundido com o próprio Mr. Bean. Sem falar quase palavra alguma, além de algumas resmungadas, seu personagem rompeu barreiras que ele mesmo reconhece. >

“Observar um adulto se comportando de maneira infantil sem estar remotamente ciente de sua inadequação é fundamentalmente engraçado. O fato de a comédia ser visual e não verbal explica por que ela também teve sucesso internacionalmente” , disse Rowan Sebastian Atkinson à BBC.>

Seu último trabalho no papel de Bean foi em 2020, mas o ator já garantiu, em entrevista de 2021, que prepara uma sitcom especial do personagem com previsão de lançamento para 2025, ou seja ainda este ano. O sucesso do sitcom já deu origem a vários esquetes e spin-offs, como "Bean - O Filme", "Mr. Bean's Holiday" (filme), "Mr. Bean's Wedding" (filme) e "Mr. Bean: The Animated Series".>

Mas por onde anda Mr. Bean?

Formado em engenharia, o ator logo deixou a carreira para se ator e dublador de onde gerou toda a sua fortuna. Rowan Sebastian Atkinson ostenta um currículo com trabalhos em filmes como "O Retorno de Johnny English", "British Airways Safety", "Wonka", entre outros, e séries de TV como "Homem x Abelha: A Batalha", "Deu a Louca na História" e “Blackadder”.>

Hoje, o ator vive com muito conforto e coleciona itens de luxo excêntricos como um carro que o próprio Ayrton Senna ajudou a projetar. Atkinson morava em uma casa histórica em Waterperry, condado de Oxford na Inglaterra, com mais de 2 hectares. Com móveis e arquitetura do século XVII, ele comprou essa mansão em 1982 e morou lá praticamente a vida toda com sua esposa Sunetra Sastry.>

Mansão Old Rectory foi onde Mr. Bean viveu praticamente toda a vida Crédito: Reprodução

Depois da separação, em 2016, Atkinson vendeu a mansão por US$ 3,1 milhões, mais ou menos, cerca de R$18 milhões, um preço abaixo do mercado para o imóvel. Foi aí que ele deu um passo ainda mais luxuoso.>

O ator colocou no mundo uma mansão chamada de Handsmooth House. A partir de uma propriedade, da década de 1930, que comprou em 2006 por US$3,3 milhões, o ator demoliu a casa que existia e construiu uma mansão enorme de vidro por US$ 6,7 milhões.>

Handsmooth House Crédito: Reprodução

Coleção de carros

O responsável por dar vida ao Mr. Bean também é um grande colecionador de carros, principalmente de carros antigos, sendo proprietários de mais 11 modelos . Dentre eles está um Aston Martin V8 Vantage Zagato de 1986 e um Honda Acura NSX 2002, que o próprio Airton Senna ajudou a Honda a projetar. Esse último tem 270 cavalos e pode chegar a 280km/h.>

Honda Acura NSX 2002 Crédito: Reprodução

Na sua coleção também estão carros como o Aston Martin V8 Vantage 1981 e um Jaguar MK7 1952, modelos raros que podem custar até US$ 500 mil. Um carro mais recente adquirido pelo famoso foi o Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé 2011, usado por ele no filme “Johnny English Reborn”.>