'VITÓRIA'

Fernanda Montenegro gera polêmica ao viver mulher negra em filme; produção explica

Longa brasileiro estreia nos cinemas nesta quinta (13)

No longa brasileiro, a mulher aposentada resolve denunciar uma perigosa quadrilha a partir de filmagens feitas da janela de seu apartamento no Rio de Janeiro. As fitas, entregues ao repórter Fábio Gusmão,, levaram a denúncias que resultaram na prisão de moradores da região e PMs envolvidos com narcotráfico>