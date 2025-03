ENTENDA A BRINCADEIRA

Heloisa Périssé faz referência à música da filha ao relaxar de biquíni: 'Sem trepa trepa'

Luisa Perissé viralizou com música de teor sexual feita para uma personagem de humor

"Na paz do Carnaval! Sem 'Trap do Trepa Trepa', tá, Luisa? (risos)", escreveu Heloisa.>

Filha de Heloísa Périssé e de Lug de Paula e neta de Chico Anysio, Luísa é atriz e apresentadora. Em 2023, mãe e filha dividiram o palco no espetáculo D.P.A. A Peça 2 - Um Mistério Musical em Magowood, adaptação do fenômeno infantil Detetives do Prédio Azul. Agora, Heloísa e Luisa apresentam juntas o talk show Desencontro de Gerações, exibido no canal GNT e também disponível no Globoplay.>