CARINHO

Bela Gil mostra momento íntimo com Preta Gil em Salvador: 'Coladinha'

Apresentadora compartilhou o clique fofo em suas redes sociais nesta sexta-feira (7)

"Bahia rima com amor. Como é bom estar coladinha na minha irmã Pretinha, paparicar minhas sobrinhas netas Sol de Maria e Aurora e ouvir os melhores ensinamentos do meu papai. Ô sorte!!!", escreveu Bela na legenda.>

As fotos foram tiradas por Flora Gil, esposa de Gilberto Gil e mãe de Bem, José e Bela. Os cliques mostram um momento de respiro em família após a curtir a cidade, onde pôde dar um belo mergulho no mar. "Foi melhor do que eu sonhei! Fui liberada pelos médicos a dar um mergulho no mar, e hoje finalmente aconteceu!", legendou o vídeo em que exibe o momento.>