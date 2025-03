SOLTOU O VERBO

Antonia Fontenelle comenta treta entre Daniela Mercury e Tony Salles: 'Mulher mais chata na Bahia'

A proximidade dos trios em desfile no Barra-Ondina gerou bate-boca entre os artistas



Elis Freire

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de março de 2025 às 21:17

Antonia Fontenelle, Daniela Mercury e Tonny Salles Crédito: Reprodução

A youtuber e apresentadora Antônia Fontenelle soltou o verbo ao dar sua opinião sobre a treta que aconteceu entre Daniela Mercury e Tonny Salles durante o Carnaval de Salvador, mais especificamente no circuito Barra-Ondina. Por conta de um atraso na saída no último dia 3, o trio do pagodeiro acelerou e acabou “colando” no trio da cantora, que não gostou nem um pouco da interferência dos sons. >

Antônia Fontenelle detonou a postura da Rainha do Axé Music na situação. “Tem mulher mais chata no planeta, na Bahia, que Daniela Mercury? Não tem. Que mulher chata vei. O trio Tony Salles chegou perto dela aí ela chamou o cara de moleque, no dia seguinte o cara estava lá pedindo desculpas. Eu não pediria desculpa p*rra nenhuma entender?!”, disparou em vídeo nas suas redes sociais.>

Além disso, a youtuber ironizou o show da cantora na folia, que considera ultrapassado. “É sempre a mesma música ‘Zum zum, zum zum Babá’, eu ouço isso desde que tinha 10 anos de idade, agora tenho 50 [...] Que rainha, querida, acorda!”, ironizou.>

Entenda a confusão

O ex Parangolé Tonny Salles deveria sair na frente da rainha do Axé no desfile na noite do último dia 3, no circuito Barra/Ondina, mas, o atraso levou a organização a liberar a ultrapassagem de Daniela Mercury e do cantor Guga Meyra. Para compensar a saída depois do horário previsto inicialmente, o trio de Tony pisou no acelerador e ficou o tempo todo colado no de Daniela.>

"Tony colou aqui, né. Aí ficam dois trios tocando, é uma loucura isso", disse Daniela de cima do trio. "Tony, Carnaval não pode ser assim, não. Respeite que eu não sou moleque, rapaz", bradou a artista>

A previsão é que a pipoca do cantor tivesse início às 20h20, mas, só foi sair por volta das 21h30.>