'UM DIA A PAZ VENCE A GUERRA'

Tony Salles pede desculpas a Daniela Mercury após confusão: 'Dani, eu te amo'

Músico falou sobre desentendimento que aconteceu no Circuito Barra-Ondina

Monique Lobo

Publicado em 4 de março de 2025 às 18:51

Tony Salles se desculpa com Daniela Mercury durante desfile nesta terça-feira (4) Crédito: Reprodução

Tony Salles se desculpou com Daniela Mercury, no início da noite desta terça-feira (4), durante seu desfile no bloco As Muquiranas, no Campo Grande. De cima da cabine do caminhão do trio, Tony parou a música para falar sobre o desentendimento que aconteceu na segunda-feira (3), no Circuito Barra-Ondina. >

"Tá sendo um Carnaval surreal, muito intenso pra gente. Muitos podem falar que a gente se comprometeu muito no Carnaval, que fizemos uma agenda muito cheia. E isso eu preciso agradecer a Deus. E eu acho que esse momento tem que ser aproveitado", iniciou. >

Segundo o músico, a correria e o atraso na saída foram responsável pelo desavença. "Ontem, aconteceu um pequeno desentendimento no percurso da Barra. E eu posso dizer do fundo do meu coração: eu sou um cara que evito ao máximo me envolver em confusões. Mas, ontem, com toda a loucura da Barra, um percurso cheio, os trios, um passando na frente do outro. E o que aconteceu: infelizmente, o nosso trio encostou no de Daniela Mercury", falou.>

Logo em seguida, Tony se desculpou com a cantora baiana: "Eu gostaria de dizer: Daniela Mercury, meu amor, eu tenho um carinho muito grande por você. Me perdoe pelo que aconteceu ontem, porque não foi intencionalmente. Estávamos atrasados, com toda correria do Carnaval, tínhamos outro show pra fazer e, infelizmente, aconteceu aquele fato ali. Dani, eu te amo. Nunca que na minha vida eu criar algum problema com você, uma referência da música baiana, uma referência do Axé, em pleno ano de comemoração dos 40 anos do Axé". >

E acrescentou: "Existe uma coisa que aprendi com minha mãe que está aqui em cima, que se chama respeito. Principalmente, quando se tem uma coisa chamada hierarquia. E hierarquia é pra você respeitar quem tá lá na frente, quem chegou primeiro. Por isso, pedi a vocês que segurassem, porque ela merece aplausos, nada além disso. Dani, te amamos. Para mim, como cantor baiano, é uma das maiores referências da música baiana".>

Confusão>

Na ocasião, a saída do trio do pagodeiro atrasou em mais de uma hora e a organização liberou a ultrapassagem de Daniela e do cantor Guga Meyra. Para compensar o atraso, o trio do ex-volcalista do Parangolé acelerou e se encostou no trio da cantora baiana, que reclamou. "Tony colou aqui, né. Aí ficam dois trios tocando, é uma loucura isso", disse Daniela. >

"Tony, Carnaval não pode ser assim, não. Respeite que eu não sou moleque, rapaz", bradou a artista, que chegou a parar de cantar em alguns momentos por conta da proximidade dos trios. >

O músico respondeu no dia: "Nós estamos um pouco corridos hoje, eu peço mil desculpas a vocês. Atrasou muito a saída lá e vocês precisam dessa explicação. O trio precisa andar, o trio foi feito pra andar. A gente precisa ser respeitado. Não é por que sou uma banda de pagode, que sou periférico, suburbano, que é para me desrespeitar".>