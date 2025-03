BARRA

Com uma hora de atraso, trio de Tony Salles estaciona e é ultrapassado por outros artistas

Músicos aguardam a chegada do cantor

Quem saiu de casa para acompanhar a pipoca de Tony Salles, no circuito Dodô (Barra-Ondina), nesta segunda-feira (3), está enfrentando a demora para o início do desfile. A previsão é que a pipoca tivesse início às 20h20, mas, às 21h15, o trio ainda não tinha sinal de movimento.>

Devido ao atraso, os desfiles do cantor Guga Meyra e Daniela Mercury, que sairiam depois do de Tony, realizaram a ultrapassagem. >

A reportagem solicitou entrevista com o ex-vocalista do Parangolé, desde o início da tarde, mas o pedido não foi aceito. No domingo (2), Tony Salles se apresentou em três estados diferentes: Natal (RN), Aracati (CE) e Luiz Correia (PI).>