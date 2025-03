BALANÇO

Carnaval de Salvador chega a 8 milhões de foliões em cinco dias de festa

Contagem é feita pelo sistema de reconhecimento facial da SSP

O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP) de Salvador registrou um total de 8 milhões de pessoas nos circuitos do Carnaval até a segunda-feira (3). A segunda, inclusive, superou os dois primeiros dias de festa com 1,6 milhão de pessoas na festa nos circuitos Dodô, Osmar e Batatinha. >

Os dias com mais foliões nas ruas foram o sábado (1º), com 1.780.997, e o domingo (2), com 1.731,958. A quinta-feira teve 1.527.436 pessoas nas ruas com o destaque para o fato do Circuito Osmar, do Campo Grande, superar o Circuito Dodô, da Barra, em quantidade de pessoas pela primeira vez em 20 anos. >