RANKING

Conheça as 20 melhores empresas para trabalhar na Bahia, segundo a GPTW

Empresas ranqueadas estão distribuídas nas categorias de pequeno, médio e grande porte



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 17 de junho de 2025 às 15:13

GPTW 2025: premiação aconteceu no Quality Hotel & Suítes, em Salvador Crédito: Lucas Assis

Ambientes corporativos que valorizam o bem-estar, estimulam o crescimento profissional e cultivam relações de respeito ganharam destaque nesta quarta-feira (17), com o anúncio dos resultados da 12ª edição da pesquisa realizada pela consultoria Great Place to Work (GPTW) entre as empresas baianas (confira o ranking abaixo). A premiação aconteceu no Quality Hotel & Suítes, em Salvador, e reuniu executivos das empresas reconhecidas, representantes da Associação Brasileira de Recursos Humanos Seção Bahia (ABRH-BA), além de profissionais do CORREIO, parceiro do GPTW desde a criação do ranking na Bahia.>

Cerimônia

Além da entrega das certificações, o público presente no evento também pôde acompanhar uma palestra sobre cultura organizacional. Na ocasião, os representantes da empresa conheceram mais sobre o conjunto de valores, crenças, hábitos e práticas que orientam o comportamento das pessoas dentro de uma empresa, influenciando desde a forma como as equipes se comunicam até o jeito como decisões são tomadas e como os desafios do dia a dia são enfrentados. >

Caroline Mafezzoli, diretora de vendas do GPTW, também apresentou dados sobre a pesquisa, que bateu recorde de participação. Ao todo, foram 84 empresas baianas participantes do processo de avaliação, o que representa um crescimento de 65% em comparação com a edição anterior. Juntas, essas organizações impactam a rotina de mais de 40 mil profissionais. Para concorrer, as empresas precisavam ter pelo menos 30 funcionários e CNPJ registrado na Bahia.>

Segundo Caroline Mafezzoli, diretora de vendas do GPTW, a pesquisa bateu recorde de participação, com 84 empresas baianas participantes do processo de avaliação e um crescimento de 65% em comparação com a edição anterior. Crédito: Lucas Assis

Entre as inscritas, 20 empresas foram premiadas, distribuídas nas categorias de pequeno, médio e grande porte. A seleção das melhores companhias vai além de benefícios e estrutura física. A pesquisa leva em conta critérios como qualidade do ambiente de trabalho, cuidado com a saúde emocional, oportunidades de desenvolvimento e práticas inovadoras de gestão de pessoas. A proposta é valorizar ambientes corporativos onde o colaborador se sente respeitado, motivado e parte de um propósito coletivo.>

De acordo com Vitor Igdal, presidente da ABRH-BA, o crescimento no número de participantes neste ano é reflexo de um movimento natural do mercado, que tem buscado alinhar desempenho e qualidade de vida no trabalho. >

Percebo nitidamente o crescimento de líderes, diretores de RH, empresários na Bahia, interessados em potencializar cada vez mais a marca empregadora, o senso de pertencimento, o engajamento de seus colaboradores com a empresa. Isso porque, hoje, a gente está vivendo um apagão de talentos e mão de obra. Uma das grandes estratégias que as empresas estão executando para vencer esse apagão é trabalhar cultura, desenvolvimento de liderança e marca empregadora, que são pilares que o selo GPTW acaba trazendo como referência Vitor Igdal, presidente da ABRH-BA

Luciana Gomes, gerente comercial do CORREIO, destacou o caráter do prêmio de construir um mercado de trabalho mais justo e eficiente. >

É uma grande honra representar o jornal Correio, que há 12 anos apoia a divulgação do ranking das melhores empresas para trabalhar na Bahia. Esse evento celebra o empenho daquelas que criam ambientes de trabalho excepcionais, pautados por práticas corretas, valores sólidos, e temos sido um parceiro fundamental nessa jornada Luciana Gomes, gerente comercial do CORREIO

Luciana Gomes (de azul) com o time comercial do Correio Crédito: Lucas Assis

Iniciativas que transformam

Ao CORREIO, Daniela Diniz, chief communications officer (CCO) do GPTW Brasil, afirmou que a relação de confiança estabelecida com os funcionários é um ponto em comum entre as 20 empresas ranqueadas. Para ela, tudo começa com o trabalho das lideranças. >

"A liderança das melhores empresas para trabalhar, ao promover um ambiente de escuta ativa, diálogo, feedback e desenvolvimento contínuo, consegue promover uma experiência positiva para as pessoas. Essa experiência positiva – vivida por cada um no dia a dia do trabalho – molda a cultura da empresa. E essa cultura acaba por impactar os resultados das empresas também. Isso é o que chamamos de Efeito GPTW", pontuou. “Também podemos destacar no caso das empresas premiadas que as práticas voltadas ao cuidado do colaborador e às celebrações tiveram maiores médias na pesquisa, demonstrando a percepção positiva dos funcionários em relação a essas ações”, disse.>

Ainda segundo Daniela, a tendência de recuperação do mercado de trabalho baiano, percebida pelos indicadores de desemprego, que vêm diminuindo nos últimos anos, e pelo aumento de pessoas ocupadas refletiu também no aumento de empresas buscando ser reconhecida como uma excelente empresa para trabalhar.>

Nesta nossa 12ª edição, tivemos 84 empresas inscritas na pesquisa, um crescimento de 65% em relação ao ano anterior. Um dos motivos para esse aumento é justamente buscar um destaque [trabalhar a marca empregadora] num mercado de trabalho mais concorrido. O outro motivo é o amadurecimento da gestão de pessoas das empresas baianas que, a cada ano, se sentem mais preparadas para participar do ranking das melhores empresas para trabalhar Daniela Diniz, chief communications officer (CCO) do GPTW Brasil

Transformações positivas

Entre os representantes da Melo e Isaac Advogados presentes na cerimônia, estavam Jaqueline Prado, do setor de Recursos Humanos da empresa, Roberto Melo, advogado, e Natália Bonfim, sócia Crédito: Lucas Assis

O advogado Roberto Melo, da Melo e Isaac Advogados - uma das vencedoras do prêmio Great People Mental Health, sobre saúde mental nas empresas, e quarta colocada entre as melhores empresas de pequeno porte para trabalhar na Bahia - destacou a importância do evento como grande impulsionador de transformações positivas no ambiente corporativo. >

A gente entende que iniciativas como essa fomentam o desenvolvimento de ambientes de trabalho mais saudáveis... fazer uma entrega melhor também daquilo que você se propõe para o seu cliente, construir realização pessoal dentro das organizações. A gente tem um orgulho enorme de participar e aplaudir, com certeza, esse trabalho que é feito pelo GPTW Roberto Melo, da Melo e Isaac Advogados

Roberto Melo Crédito: Lucas Assis

Natália Bonfim, sócia da corporação, compartilha o mesmo pensamento. "A verdade é que o GPTW não é uma simples certificação, a gente aprende muito quando se inscreve, eles nos ensinam muito, inclusive mostrando cases de outras grandes empresas que são premiadas e certificadas. É importantíssimo para a Bahia", afirmou. >

Para Jaqueline Prado, que integra o setor de Recursos Humanos da Melo e Isaac Advogados, mais do que um título, o reconhecimento reforça o compromisso das organizações com o bem-estar e o ambiente saudável para seus colaboradores. >

“Esse evento e essa importância dessa certificação só mostram, para as equipes, para a empresa, para as organizações e para os colaboradores em geral, o quanto é importante se pensar na qualidade do ambiente de trabalho, no respeito e no quanto a saúde mental [dos colaboradores] é importante”, afirmou. >

Trabalho em conjunto

Maria Lúcia Dubeux, diretora de gente, gestão e cultura da empresa da Moura Dubeux, ao lado de Caroline Mafezzoli, diretora de vendas do GPTW Crédito: Lucas Assis

Destaque entre as melhores empresas de grande porte para trabalhar na Bahia, a Moura Dubeux reconheceu a força do trabalho em conjunto como uma das maiores características da companhia. >

Para a Moura Dubeux, é um orgulho muito grande estar hoje aqui entre as melhores empresas para trabalhar. A praça da Bahia é super relevante para a Moura Dubeux, dentro da sua estratégia e de representatividade mesmo. Quando a gente fala de GPTW, a gente fala de colocar as pessoas no centro. Só conseguimos trazer nossos resultados, com a qualidade que a gente quer entregar aos nossos clientes, através das pessoas Maria Lúcia Dubeux, diretora de Gente, Gestão e Cultura da empresa, que conquistou a quarta colocação no ranking entre as Grandes Empresas

Ambiente acolhedor

O Costa do Sauípe Hotel foi o terceiro colocado no ranking das melhores empresas para trabalhar na Bahia, na categoria Grandes Empresas Crédito: Lucas Assis

Para Laíne Melo, gerente geral de Talentos Humanos do Costa do Sauípe Hotel, terceiro lugar entre as melhores empresas para trabalhar na Bahia, categoria Grandes Empresas, estar entre as premiadas reforça o compromisso diário de cuidar das pessoas e promover um ambiente cada vez mais acolhedor.>

Estar aqui, nesse evento, hoje, é um reconhecimento de que a gente precisa trabalhar todos os dias para que esse ambiente [de trabalho] seja cada dia mais tranquilo, mais acolhedor, mais diverso e isso é muito importante, porque agora pensa quantas empresas tem aqui, então quantos ambientes foram transformados através de um projeto que começou lá no passado Laíne Melo, gerente geral de Talentos Humanos do Costa do Sauípe Hotel

Confira o ranking 2025

Grandes empresas>

1° - Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública>

2° - Solar Coca-Cola>

3° - Costa do Sauípe>

4° - Moura Dubeux>

5° - Pan American Silver>

Médias empresas>

1° - Supergasbras>

2° - Kordsa Brasil>

3° - Laboratório Sabin de Análises Clínicas>

4° - Veracel Celulose >

5° - Viação Águia Branca - BA>

6° - Cibra>

7° - Resort La Torre>

8° - Ibacem Agrícola>

9° - SEST SENAT Bahia>

10° - Sementes Oilema>

Pequenas empresas >

1° - GRLIS>

2° - BomConsórcio>

3° - G3 Fibra >

4° - Melo e Isaac Advogados>