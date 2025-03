ATRASO NA SAÍDA

Treta em cima do trio: 'respeite que eu não sou moleque', diz Daniela para Tony Salles

Cantora chegou a interromper sua apresentação no circuito por conta da proximidade do trio do cantor

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de março de 2025 às 08:24

O atraso de mais de uma hora da saída do trio do cantor Tony Salles acabou gerando uma treta carnavalesca com a cantora Daniela Mercury. O ex Parangolé deveria sair na frente da rainha do Axé no desfile na noite dessa segunda-feira (3), no circuito Barra/Ondina, mas, o atraso levou a organização a liberar a ultrapassagem da artista e do cantor Guga Meyra. Para compensar a saída depois do horário previsto inicialmente, o trio de Tony pisou no acelerador e ficou o tempo todo colado no de Daniela. >

"Tony colou aqui, né. Aí ficam dois trios tocando, é uma loucura isso", disse. Em vídeos gravados em cima do trio da cantora dá pra ouvir a voz do cantor se sobressaindo. "Tony, Carnaval não pode ser assim, não. Respeite que eu não sou moleque, rapaz", bradou a artista, que chegou a parar de cantar em alguns momentos por conta da proximidade dos trios. A previsão é que a pipoca do cantor tivesse início às 20h20, mas, só foi sair por volta das 21h30. >

Do outro lado, Tony revidou após a reclamação de Daniela: "Nós estamos um pouco corridos hoje, eu peço mil desculpas a vocês. Atrasou muito a saída lá e vocês precisam dessa explicação. O trio precisa andar, o trio foi feito pra andar. A gente precisa ser respeitado. Não é por que sou uma banda de pagode, que sou periférico, suburbano, que é para me desrespeitar". O artista fez shows em três estados no último domingo (2): Rio Grande do Norte (Natal), Ceará ( Aracati) e Piauí (Luiz Correia).>

Segundo informações da equipe de Daniela, o trio do cantor colou no trio dela a partir do Cristo da Barra e seguiu assim até Ondina. "Sou da época do encontro de trios, da festa da música no Carnaval de Salvador, da magia da percussão e da nossa cultura. Mas a cena que vi no desfile dessa segunda no circuito Barra/Ondina foi de desrespeito, principalmente com o público, mas também com a minha artista", reclamou a empresária e esposa de Daniela Mercury, Malu Verçosa Mercury. >

Ainda de acordo com Malu, Tony Salles chegou atrasado no Farol da Barra e o fiscal pediu para o trio de Daniela passar na frente já que estavam prontos. "Passou o artista Guga Meira e em seguida Daniela, tamanho o atraso dele. Aliás é assim que tem que ser para o carnaval não parar e não atrasar o desfile. Registre-se que seguimos o fluxo do desfile respeitando a distância do trio da nossa frente", explicou, lamentando em seguida a justificativa que o cantor teria dado para a pressa no circuito. >

"E ele justifica dizendo que estava atrasado pro show no camarote. Chegasse no horário então. Quem tem compromisso, não atrasa. Coisa feia. E sabe o que é pior? Encerramos o desfile e ele, que estava atrasado, ainda ficou mais meia hora cantando. Respeite a rainha, Tony Salles", finalizou Malu.>

O cantor confirmou que se apresentaria em um camarote após puxar a pipoca no circuito Barra/Ondina. "Mil desculpas a vocês que estão aqui esperando, mas a gente está passando rápido, porque tem um camarote esperando a gente e é comprometimento o nome disso. As pessoas pagaram caro para vê o show da gente estão esperando", argumentou.>