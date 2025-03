RECORDE

Agora é oficial: o Carnaval de Salvador é o maior de trio elétrico do mundo

Anúncio foi feito por Ivete Sangalo nesta terça-feira (4)

Maysa Polcri

Publicado em 4 de março de 2025 às 14:59

Pipoca de Ivete Sangalo no Campo Grande nesta terça-feira (4) Crédito: Marina Silva/CORREIO

A pipoca de Ivete Sangalo no Campo Grande, por si só, encerraria com chave de ouro o Carnaval de Salvador, nesta terça-feira (4). Mas quem veio para a Avenida teve uma surpresa ainda maior. A folia de Salvador ganhou o título de maior Carnaval de trio elétrico do mundo, de acordo com o Guinness World Records. >

Não por acaso, Ivete Sangalo foi a artista escolhida para fazer o anúncio, durante o início do desfile no Campo Grande. Irreverente como é, a cantora não deixou de brincar com a novidade. "Eu não sei vocês, mas eu acordei Guinness Book hoje", falou. >

Foi preciso um Campo Grande lotado, uma juíza internacional de terno e um carro na avenida para confirmar o que os amantes do Carnaval de Salvador sabem há tempos. A festa de rua da capital baiana é a maior entre as que envolvem trios elétricos do mundo. Quando fez o anúncio, no início da tarde desta terça, Ivete deixou claro a parte que envolve a invenção baiana. O livro dos recordes, por enquanto, não reconhece o Carnaval como o maior do mundo. >

O anúncio não poderia ter sido feito mais à moda de Salvador. Teve agonia, aperto e muito grito. Quando o trio de Ivete estava próximo à passarela Nelson Maleiro, em frente ao Teatro Castro Alves, a jurada Camila, do Guinness World Records, saiu de dentro do carro. Logo em seguida, o prefeito Bruno Reis carregou a placa com o certificado. >

"Dar o recorde é quando a pessoa dá o máximo dela. Nós fomos eleitos o maior Carnaval de trio elétrico do mundo", disse Ivete ao público, que comemorou aos gritos. A cantora agradeceu ao prefeito Bruno Reis por ter sido escolhida para dar a notícia, que contou com uma ação promocional da 99. >

Ivete também ressaltou a importância do axé music e dos blocos afros para a certificação. "Obrigada por terem me dado a oportunidade de anunciar isso. Viva o Carnaval de Salvador! Agradecendo a Dodô & Osmar, Armandinho, Luiz Caldas, Sarajane, Olodum, Neguinho do Samba, Ilê Aiyê, todos os blocos Afro, toda essa comunidade carnavalesca da Bahia. A toda a imprensa e a esse povo baiano que faz dessa festa a mais sensacional do mundo”, celebrou. >

O Guinness World Records é uma edição publicada anualmente, que contém uma coleção de recordes reconhecidos internacionalmente. >

Livro dos recordes

Mas, afinal, para que serve a consagração de algo que todo baiano que se preze já sabia? Em entrevista à imprensa após o anúncio, Bruno Reis falou sobre o certificado, que foi solicitado pela pela Empresa Salvador Turismo (Saltur). "Temos esse reconhecimento pelas horas de shows em trios elétricos. É mais uma marca histórica para a cidade", comemorou. >

“Ajuda a projetar a cidade de Salvador, eu não tenho dúvidas que as manchetes dirão ‘Salvador vai para o Guinness Book’, e quando se está no Guinness isso desperta o interesse das pessoas em pesquisar, vir e conhecer a cidade", completou o prefeito. O reconhecimento de Maior Carnaval de Trio Elétrico do Mundo vem num ano especial, em que se comemora os 75 anos da invenção do trio elétrico e os 40 anos do axé music. >

Quem acompanhava a pipoca de Ivete, celebrou a novidade. "Para nós, baianos, o Carnaval de Salvador já é o maior e melhor do mundo. Quanto mais pessoas souberem disso, melhor para a nossa cidade", falou a professora Mariluce dos Santos. Após o anúncio, os fãs seguiram animados um dos desfiles mais esperados da Super Terça - apelido dado pela prefeitura ao dia de programação intensa no circuito Osmar. >

Ao longo do circuito no Centro da cidade, o público confirmou que 'O Verão Bateu em Minha Porta' é, de fato, a música do Carnaval 2025. A cada vez que Ivete puxava o hit, o que se via eram rodas sendo abertas e muita gente dançando a coreografia da música. O circuito recebe ainda as pipocas de Saulo, Léo Santana, Daniela Mercury e Tony Salles, nesta terça. >

O sucesso de público no Campo Grande reflete a iniciativa de equilibrar as atrações entre os dois principais circuitos da festa. A expectativa, de acordo com Bruno Reis, é que o Centro tenha público maior do que a Barra no último dia da folia. >

"Há possibilidade de terminamos como começamos", disse, fazendo referência ao primeiro dia de Carnaval, quando o Centro teve maior público do que a Barra.>