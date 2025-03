CIRCUITOS DODÔ E OSMAR

Campo Grande deve ter público maior que Barra no último dia da folia, projeta Bruno Reis

Estimativa foi anunciada pelo prefeito durante coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (4)

O prefeito Bruno Reis anunciou, em coletiva de imprensa, que o Circuito Osmar (Campo Grande) deve ganhar o destaque de público no encerramento da folia. "Há possibilidade de terminamos como começamos", disse, fazendo referência ao primeiro dia de Carnaval, quando o Centro teve maior público do que a Barra . >

Na oportunidade, o prefeito afirmou que o Campo Grande também teve público maior na segunda-feira (3), em razão da apresentação de atrações de peso . Segundo ele, isso reflete o esforço de valorização do Carnaval do Centro.>

A folia de Salvador ganhou o título de maior Carnaval de trio elétrico do mundo, de acordo com Guinness World Records. Do chão, o prefeito levantou a placa do livro de recordes. Uma jurada da premiação internacional esteve presente no anúncio, que contou com uma ação promocional da 99.>