AMOR NOS TRIOS

Tony Salles e Scheila Carvalho dançam e trocam beijos no Carnaval de Salvador

Cantor comandou trio sem cordas na segunda (3)

Em seu primeiro Carnaval na carreira solo, o cantor Tony Salles tem recebido o apoio da esposa, Scheila Carvalho. Nesta segunda-feira (3), ele comandou o trio sem cordas e contou, mais uma vez, com a participação de Scheila. >

Em cima do trio, eles dançaram juntos e trocaram beijos apaixonados. Scheila dançou muito ao som de Fissura, uma das músicas do início da carreira de Tony.>

Na concentração no Farol da Barra, Tony animou o público da pipoca com o hit O Pai Chegou. também teve espaço para Vetinha, parceria entre Tony e Henry Freitas.>

Agenda de Carnaval

Tony encerra o seu Carnaval nessa terça-feira (4), quando arrasta a multidão no tradicional Bloco As Muquiranas, no Campo Grande.>