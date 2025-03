'AQUI SOMOS LIVRES'

'Encontro das monas': o que tem no maior point LGBTQIAP+ do Carnaval de Salvador

Sucessos de Anitta, Pablo Vittar e Ludmilla embalam o público paralelamente aos trios elétricos

"Até você vai ficar babando." O verso de Show das Poderesosas, sucesso de Anitta lançado em 2013, era entoado por centenas de foliões no Beco das Cores, acompanhado pelo som de diversos leques. Do nada, a música é interrompida, e muitos não escondem a expressão de chateação.>

Sucessos de Anitta, Pablo Vittar e Ludmilla embalam o público da Rua Dias D'Ávila, nas proximidades do Farol da Barra. Por lá, é como se um universo paralelo fosse formado em pleno Carnaval de Salvador. O público LGBTQIAP+ é quem domina, com suas fantasias sensuais, muito brilho e, claro, leques . >

Os acessórios, inclusive, são vendidos por um ambulante por R$ 30. Esperto, ele sabe onde encontrar os clientes mais fiéis. No Beco das Cores, a energia só diminui quando as músicas precisam ser interrompidas. Afinal, ainda é Carnaval, e os trios elétricos ainda têm alguma prioridade. >

Quando os carros se aproximam, as conversas entre os grupos são intensificadas. A paquera também. "Acabei de chegar e já tô todo suado", comenta um folião, com glitter vermelho no rosto, combinando com a saia de tule. >