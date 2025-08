SÃO PAULO

Veja o que se sabe sobre a mulher encontrada morta em piscina de motel

O homem deixou o quarto algumas horas depois, sozinho

O corpo de uma mulher de 30 anos foi encontrado na piscina de um dos quartos do Motel Astúrias na tarde da última sexta-feira (1). A morte foi constata pelo Corpo de Bombeiros que esteve no local, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, em Pinheiros, por volta das 16h.>

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), funcionários do motel informaram que a vítima chegou ao local acompanhada de um homem na noite de quinta-feira (31).>

O homem deixou o quarto algumas horas depois, sozinho. Ainda segundo funcionários, ele retornou no dia seguinte acompanhado de outra mulher. Nesse momento, foi abordado pela polícia e conduzido para prestar esclarecimentos no 14º DP (Pinheiros).>

Em depoimento, os funcionários do motel apontaram que tentaram contato com a mulher diversas vezes na sexta, após encerrar o horário da pernoite. Como não obtiveram retorno, entraram na suíte, onde encontraram o corpo da vítima.>

De acordo com o portal Metrópoles, o motel tem a política de permitir a saída de um dos clientes apenas com a anuência do outro. Por isso, teria ligado para a suíte e conseguido a autorização da mulher. O homem teria, então, deixado o estabelecimento no mesmo automóvel em que chegou, um modelo da Mercedes Benz.>