SP

Empresário morre em salto de paraquedas após ser atingido na cabeça por joelho de outro paraquedista

O outro atleta sobreviveu e não sofreu ferimentos graves

O empresário Thomas Storino Britis, de 44 anos, morreu na manhã deste sábado (2) durante um salto de paraquedas no Centro Nacional de Paraquedismo de Boituva, no interior de São Paulo. O mineiro se chocou com outra pessoa no ar durante um salto do tipo 'desloc'. >