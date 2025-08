TURISMO

Conheça a loja em Dubai que é queridinha dos famosos; dono recebe baianos com um 'Bora Bahêa, minha porra'

Cidade atrai 18,72 milhões de turistas por ano e tem o segundo aeroporto mais movimentado do mundo

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de agosto de 2025 às 11:08

Quase um ponto turístico: a loja queridinha dos famosos em Dubai Crédito: Reprodução/Instagram

Quem visita Dubai, nos Emirados Árabes, tem um passeio quase que obrigatório: conhecer os souks de especiarias, de ouro e de perfumes... São como mercadões, que reúnem várias lojas do mesmo segmento. Dentre todas as lojinhas do souk de especiarias, em uma, especialmente, o brasileiro vai se sentir como se estivesse em casa. Ainda do lado de fora, o turista já se sente acolhido ao olhar para a fachada e se deparar com a imagem de duas bandeiras do Brasil ao lado do nome do estabelecimento em português: Loja do Yousef. Lá é possível aguçar a visão, olfato e paladar com cores, novos cheiros e sabores exóticos de ervas, temperos, chocolates. >

Ao entrar no espaço, a decoração também chama a atenção: no teto estão penduradas placas com os nomes de vários estados brasileiros. O proprietário do espaço é um iraniano, que responde pelo nome de Yousef Esmati, vive em Dubai há 20 anos e é um personagem que não passa despercebido. Na rede social Instagram, onde coleciona quase 20 mil seguidores, diariamente posta fotos com os brasileiros que visitam seu espaço. Tem anônimo, mas também muitos famosos. Ana Maria Braga, Rafa Kaliman, Giovana Lancelloti, Paloma Bernardi, Bell Marques, Xandy, Carla Perez e Scheila Carvalho estão na lista dos que já passaram por lá.>

Quase um ponto turístico: a loja queridinha dos famosos em Dubai 1 de 8

Ao saber que a jornalista é da Bahia, ele mostra logo que, mesmo sem nunca ter pisado os pés no estado, tem intimidade com a terrinha e lança o famoso “Bora Bahia, minha porra”. Em seguida, passa a contar com orgulho que tem amigos baianos famosíssimos, como Bell Marques, Carla Perez e Xandy, além de Scheila Carvalho. “Bahia, melhor lugar do Brasil, o mais lindo, onde tem mulheres lindas”, fala, empolgado. Se falasse que era de outro estado, também não faltariam elogios. Ele não mede esforços para agradar a clientela.>

Lá, é possível achar de tudo, de ervas e especiarias tradicionais a chás que são vendidos como sendo de ozempic e de mounjaro, numa alusão aos queridinhos do momento quando o assunto é emagrecimento. A criatividade é tanta que tem até chá de ouro. O visitante vai encontrar também o chocolate com recheio de pistache, que ficou famoso após viralizar nas redes sociais. Depois disso, impossível ir a Dubai e voltar pra casa sem trazer nenhuma barra na bagagem.>

Mais que dono da loja, Yousef faz propaganda de todos os produtos, dá amostras para o cliente provar e como conhece bem o perfil do turista brasileiro, sabe negociar. Os preços são salgados, mas, se pechinchar, dá pra garantir um desconto. Pra quem quer economizar de fato, a dica é explorar os mercados dos bairros para fugir dos preços aplicados para os turistas. “Eu adoro o Brasil, é o melhor do mundo”, diz, sem conhecer o país. Em seguida, completa: “Não posso entrar no Brasil, na verdade, por causa das mulheres lindas. As mulheres mais lindas do mundo moram no Brasil”, diz.>

Para chegar nesses mercados, que estão localizados na cidade velha, uma das possibilidades é fazendo a travessia em um barco tradicional, conhecido como abra, ao longo do Dubai Creek, que separa o Bur Dubai, que está na margem sul, de Deira, que fica na margem norte. A travessia é muito rápida, mas é uma experiência que vale a pena. Enquanto o barco desliza na água, dá para contemplar a Dubai antiga, suas cores, suas formas e sua gente.>

Para entender também onde tudo começou é imprescindível andar pelas ruas do bairro histórico Al Fahidi, um dos locais turísticos mais antigos de Dubai, datado do final do século XIX. Localizado ao longo do Dubai Creek, ele mantém parte da infraestrutura original preservada.>

Construído por comerciantes que se estabeleceram na área, o bairro é preservado como símbolo do patrimônio cultural do emirado. Ele permanece como um testemunho da vida em Dubai antes da era do petróleo, com museus, galerias e centros culturais instalados em construções restauradas com mais de 120 anos.>