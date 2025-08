CHUVA FORTE

Inmet emite alerta laranja de tempestade para mais de 300 cidades

Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de tempestade para mais de 300 cidades brasileiras. O aviso foi publicado no sábado (2) e é válido até às 23h59 deste domingo (3). Ele abrange municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. >