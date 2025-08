VÍTIMA DO EX

Mulher agredida com 60 socos faz vaquinha e ganha 500 mil seguidores nas redes

Vítima tenta arrecadar dinheiro para pagar os custos da recuperação

Esther Morais

Publicado em 3 de agosto de 2025 às 14:36

Perfil pede doação para vítima Crédito: Reprodução

O perfil de Juliana Soares, vítima de tentativa de feminicídio após ser agredida com mais de 60 socos pelo ex-namorado dentro de um elevador em Natal (RN), abriu uma vaquinha virtual para pagar os gastos da recuperação e já alcançou 500 mil seguidores. >

Há apenas três publicações. Duas delas são divulgando os detalhes para ajuda financeira. A meta é conseguir R$ 100 mil. Até a tarde deste domingo (3), a mulher já conseguiu R$ 84 mil. >

"Juliana sofreu uma agressão brutal no último dia 26, pelo ex companheiro! Está impossibilitada de trabalhar, precisa de cirurgia (será pelo Sistema Único de Saúde) cuidados médicos, tratamento para se manter até conseguir se reerguer!! Teve seu rosto desfigurado. A todos os amigos que se dispuserem, muito obrigada! Quando uma mulher sofre agressão, todas nós somos machucadas!", diz a legenda da arrecadação. A vítima segue internada em um hospital e a previsão é que ela demore meses para se recuperar totalmente. >

Nos comentários do Instagram, diversos profissionais se dispuseram a ajudar com procedimentos. "Olá, sou cirurgião plástico, especialista em face. Diante de uma situação tão trágica e comovente como essa, me coloco à disposição para contribuir com o que sei fazer de melhor: reconstruir. Se essa mulher estiver precisando de apoio cirúrgico neste momento, por favor, entre em contato comigo por mensagem privada", comentou o médico Samuel Colman.>

"Sou dentista e vou te ajudar. Já trabalhei em pronto atendimento de hospital quando fiz residência em bucomaxilofacial e vi muitos casos como o seu! Quero ajudar a consertar o seu sorriso. Prometo que será um dos mais bonitos que você vai ver", comentou a dentista Bruna Dorileo. Há ainda ajuda de advogados e outros profissionais da saúde na publicação. >

Mulher foi agredida por ex dentro de elevador

As agressões desferidas pelo ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral aconteceram no elevador de um condomínio na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. A cena foi filmada pela câmera de segurança do local. >

Nas imagens, os dois aparecem discutindo e, quando a porta fecha, Igor começa a esmurrar a namorada. Foram dezenas de socos. A vítima ficou desacordada e com o rosto deformado e ensanguentado.>

Um funcionário do condomínio viu o ataque pelas câmeras e chamou a Polícia Militar (PM). Assim que o elevador chegou ao térreo, moradores ajudaram a deter o suspeito até que agentes da PM o prenderam em flagrante.>

A investigação mostrou que os dois estavam fazendo um churrasco com amigos em uma área do condomínio, onde começaram a se desentender. A delegada Victória Lisboa, da Delegacia de Atendimento à Mulher, disse que o agressor ficou com ciúmes da namorada e exigiu ver o celular dela.>