RISCO

Ondas de tsunami podem atingir quais países? Autoridades emitem alerta

Rússia, Japão e EUA foram atingidos por fenômeno na manhã desta quarta-feira (30)

Países na América e Ásia emitiram alerta de risco após um tsunami atingir parte da Rússia, Japão e Estados Unidos na manhã desta quarta-feira (30), no horário local - noite de terça (29) no Brasil. O maior perigo é para áreas banhadas pelo Oceano Pacífico. >

Já na América do Sul, o Chile declarou risco de tsunami em todo o litoral e o Equador espera ondas de até 1,4m nas Ilhas Galápagos. O Peru monitora a situação. >

O fenômeno foi provocado por um terremoto de magnitude 8,8 na Península de Kamtchatka, no leste da Rússia. Voos foram cancelados em todas regiões em risco e vídeos mostram diversos moradores deixando as cidades do litoral. >