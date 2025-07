DESTRUIÇÃO

Tsunami atinge Rússia, Japão e EUA; veja vídeo

Fenômeno foi provocado por terremoto de magnitude 8,8

Um tsunami atingiu a costa da Rússia, Japão e Estados Unidos - no Havaí - na manhã desta quarta-feira (30), pelo horário local - noite de terça-feira (29), no Brasil. O fenômeno foi provocado por um terremoto de magnitude 8,8 na Península de Kamtchatka, no leste da Rússia. >