INVERNO

Climatempo emite alerta de frio abaixo de 0°C e geada no Brasil; veja previsão do tempo

Nova massa de ar frio de origem polar começou a se espalhar pelo país

Confira as 10 menores temperaturas no Brasil na terça (29)

Previsão é de frio abaixo de 0°C

Os três estados da região Sul do Brasil devem voltar a registrar temperaturas abaixo de 0°C nesta quarta. Segundo a previsão do Climatempo, temperaturas entre 0°C e 5°C devem ser observadas no Sul de Minas Gerais e também no sul do estado de São Paulo. Por isso há risco de geada em todas estas áreas. A geada será ampla no Sul do Brasil e poderá ser moderada a forte em alguns locais >