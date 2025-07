INVERNO

Cidade mais fria da Bahia bate 11.4°C; confira ranking

Município fica no extremo oeste do estado

Esther Morais

Publicado em 24 de julho de 2025 às 06:42

Barreiras

A cidade de Barreiras, no extremo oeste baiano, foi a mais fria do estado nas últimas 24h. O município bateu 11.4°C, segundo registro do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em sequência, aparecem Luís Eduardo Magalhães (11.7°C), Correntina (12°C), Lençóis (15.1°C), Vitória da Conquista (15.3°C) e Irecê (15.7°C) - confira o top 10 abaixo.

Ranking do frio na Bahia:

Barreiras (11.4°C)

Luís Eduardo Magalhães (11,7°C)

Correntina (12,0°C)

Lençóis (15,1°C)

Vitória da Conquista (15,3°C)

Irecê (15,7°C)

Delfino (15,8°C)

Morro do Chapéu (15,9°C)

Ibotirama (16,5°C)

Amargosa (16,9°C)

Apesar das baixas temperaturas, as cidades não entram nem na classificação das 50 mais frias do Brasil. O topo do ranking é ocupado por municípios do Sul e Sudeste do Brasil.