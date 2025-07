INVERNOU

Até 11°C: confira as cidades baianas com as menores temperaturas no inverno

Ranking mostra os dez municípios onde mais fez frio na Bahia nas últimas 24h

Esther Morais

Publicado em 7 de julho de 2025 às 10:41

Diversas cidades registraram temperaturas abaixo de 15°C Crédito: Shutterstock

A chegada do inverno trouxe baixas temperaturas para vários regiões da Bahia. Cidades como Vitória da Conquista, no sudoeste, Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste, e Lençóis, no centro-sul, registraram temperaturas abaixo dos 15°C nas últimas 24h. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). >

Quem lidera a lista do ranking do frio no estado é Vitória da Conquista, com 11,7°C (confira o top 10 ao final da matéria). Em seguida aparecem Luís Eduardo Magalhães (12,°C), Correntina (13°C) e Lençóis (14,1°C). Apesar dos registros, nenhuma delas está entre as 100 mais frias do Brasil. >

A liderança nacional é dominada por cidades do sul e sudeste. A menor temperatura no domingo (6) foi em Monte Verde (MG), com 1,1°C. Vacaria (RS), com 1,2°C, Major Vieira (SC), com 2°C e Maria da Fé (MG), com 2.1°C aparecem na sequência. >

As temperaturas são reflexo da estação, mas também de uma frente fria que passou pelo sudeste do Brasil esta semana e causou grandes volumes de chuva em áreas do litoral de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo. >

A passagem desta frente fria intensificou os ventos marítimos que sopraram persistentes por vários dias criando um grande acúmulo de umidade nas áreas próximas ao mar. Nos três primeiros dias de julho de 2025, a circulação de ventos em torno de 5 km de altitude colaborou para a formação das áreas de chuva pela costa Sudeste.>

Nesta época do ano é até comum que as frentes frias provoquem chuva principalmente nas áreas litorâneas. Mas o que se observou no início de julho de 2025 foi uma situação especial porque os volumes de chuva registrados em quatro dias foram muito elevados e superaram a média normal para julho em vários locais.>

Veja as 10 menores temperaturas na Bahia nas últimas 24h:

Vitória da Conquista – 11,7°C – Posição 202 (nacional) >

Luís Eduardo Magalhães – 12,0°C – Posição 219 (nacional)>

Correntina – 13,0°C – Posição 258 (nacional)>

Lençóis – 14,1°C – Posição 289 (nacional)>

Brumado – 14,8°C – Posição 308 (nacional)>

Itiruçú – 14,9°C – Posição 311 (nacional)>

Morro do Chapéu – 14,9°C – Posição 312 (nacional)>

Guaratinga – 15,3°C – Posição 321 (nacional)>

Irecê – 16,3°C – Posição 333 (nacional)>