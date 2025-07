INNPULSE

Fórum sobre inovação terá nova edição em Salvador no mês de dezembro

Evento tem foco em negócios e startups

Carol Neves

Publicado em 25 de julho de 2025 às 14:21

Evento foca em startups Crédito: Divulgação

A segunda edição do Innpulse Forum já tem data marcada. O evento acontecerá no dia 4 de dezembro, na Casa do Comércio, em Salvador. A confirmação foi feita esta semana durante uma transmissão online promovida pelo Grupo Rede+. >

Reconhecido por reunir representantes de startups, empresas, investidores, universidades e empreendedores, o Innpulse Forum se propõe a ser um espaço para troca de conhecimento, criação de conexões e geração de negócios no campo da inovação. Em 2024, o evento atraiu mais de 550 participantes, e a expectativa para 2025 é ampliar esse alcance.>

A programação vai contar com 12 horas de atividades, entre palestras, painéis, workshops e rodadas de negócios. Também estão previstas ações como o Prêmio Innpulse, que reconhece projetos e profissionais com impacto no mercado corporativo baiano, e a etapa brasileira do Get in The Ring, competição global de startups já realizada em mais de 80 países.>

De acordo com Rodrigo Paolilo, CEO do Grupo Rede+, a proposta é contribuir com a descentralização da inovação no Brasil. "Esperamos gerar, até 2026, R$ 30 milhões em valor para esse ecossistema", afirmou durante o anúncio. Para ele, o Fórum busca democratizar o acesso a oportunidades e conhecimento, fortalecendo os diversos atores do empreendedorismo no país.>