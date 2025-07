GELOU

Cidade mais fria da Bahia registra 11°C nas últimas 24h

No Brasil, menor temperatura foi de 2,1°C

Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, registrou a menor temperatura do estado nas últimas 24h e chegou a bater 11,9°C. A previsão, segundo o Climatempo, é que a cidade tenha temperaturas entre 12°C e 20°C ao longo da semana. >

Apesar do frio, nenhuma das cidades estão entre as 100 mais frias do país. A menor temperatura do Brasil foi em General Carneiro (PR), com 2,1 °C. Confira abaixo os rankings de frio na Bahia e no Brasil. >