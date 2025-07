DICAS PARA O INVERNO

Secar roupas no frio? Truque com cobertor pode salvar seus dias

Dica prática e viral usa itens simples para driblar a umidade

No frio e na umidade do inverno, secar roupas pode parecer missão impossível. Mas um truque simples — que viralizou nas redes sociais — promete resolver esse problema com itens que quase todo mundo já tem em casa. O segredo? Usar um cobertor e um secador para criar uma espécie de estufa doméstica.>

Além de ser uma solução econômica, o método tem conquistado quem vive em apartamentos ou locais com pouco espaço para varal externo. Com o tempo fechado típico da estação, a criatividade faz toda a diferença.>

Como funciona o truque do cobertor

A técnica é descomplicada e não exige nenhum equipamento profissional. O primeiro passo é estender as roupas molhadas em um varal de chão, deixando espaço entre as peças para o ar circular.>

Cuidados ao usar a técnica

Por que apostar nesse método

Além de secar as roupas mais rápido, o truque evita o cheiro de mofo comum em dias úmidos. Isso é especialmente útil para quem precisa de roupas secas com urgência e não quer recorrer à secadora elétrica — que consome mais energia.>

Outra vantagem é a acessibilidade: o método funciona bem com itens simples do dia a dia, sem precisar gastar com produtos ou aparelhos novos. Uma solução prática, segura (com os devidos cuidados) e eficiente para vencer o inverno com roupas secas e cheirosas.>