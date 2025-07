TODA REGRA TEM EXCEÇÃO

Parar no sinal vermelho pode render multa; veja como evitar

Conheça a melhor forma de agir com segurança e sem gerar multas

Mesmo com o sinal vermelho fechado, há momentos em que avançar o cruzamento pode ser necessário. Isso acontece ao tentar liberar o caminho para uma ambulância. >

Conheça a melhor forma de agir com segurança e sem gerar multas.>

Regras do código de trânsito são rígidas

O CTB não permite furar o sinal para dar passagem. Ele orienta que o condutor vá para a direita e pare, se necessário, deixando a faixa livre para o veículo de emergência. Mas a orientação do Denatran é mais prática.>

Em casos urgentes, como ambulâncias com sirene ligada, o Denatran autoriza o avanço. A exceção é para o caso em que o motorista não pode afastar o carro para as laterais. Segundo a lei, o condutor não pode impedir, intencionalmente, de dar passagem à ambulância.>

Nesse caso ele deve avançar o sinal para a ambulância passar. O sistema de fiscalização cancela a multa se houver registro do veículo de socorro.>

Anote a placa e evite dores de cabeça

Mesmo com a orientação, a recomendação é registrar a placa do veículo de emergência, para evitar problemas se a multa não for anulada automaticamente.>