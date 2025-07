ALIMENTAÇÃO

Lavar o arroz muda alguma coisa? O que a ciência descobriu sobre o hábito na cozinha

Especialistas e pesquisas recentes revelam os efeitos da lavagem nos grãos e os prós e contras para a saúde e o sabor

Presente diário na alimentação de bilhões de pessoas, especialmente na Ásia e na África, o arroz também tem espaço cativo em pratos tradicionais do mundo todo, como o risoto italiano, a paella espanhola e os dolmades gregos. Ainda assim, uma dúvida comum permanece: lavar ou não lavar os grãos antes de cozinhar? >

O que dizem os cozinheiros

Na prática, muitos cozinheiros recomendam enxaguar o arroz para remover o excesso de amido. É ele que torna a água esbranquiçada durante a lavagem, resultado da liberação de amilose, substância que se solta durante o processamento do grão.>

Mas além do tipo de receita, outros fatores influenciam a decisão: o tipo de arroz, tradições familiares, normas sanitárias locais e até o tempo disponível para o preparo.>

A ciência entra em cena

A explicação está na amilopectina, outro tipo de amido ,diferente da amilose, que sai do interior do grão durante o cozimento. É ela a principal responsável pela textura grudenta. Ou seja, o fator decisivo é a variedade do arroz: o tipo glutinoso foi o mais pegajoso, enquanto os demais ficaram mais secos e firmes.>