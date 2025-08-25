FUNDO DO MAR

O segredo que faz milhares de polvos se amontoarem em uma fenda no fundo do mar

Entenda como as condições do local são fundamentais para a reprodução da espécie

Agência Correio

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 10:11

Polvos se acumulam no fundo do mar para reprodução Crédito: Imagem gerada por IA

Imagine descer milhares de metros sob a superfície e encontrar uma vasta comunidade de polvos reunidos em silêncio, cada fêmea cuidando de seus ovos em fendas aquecidas por atividade vulcânica. Essa é a cena documentada pelos cientistas no chamado “jardim de polvos”, uma das maiores concentrações já observadas dessa espécie.

A descoberta mostra como a vida encontra meios de prosperar até nos ambientes mais extremos. Com o auxílio de tecnologia avançada, os pesquisadores registraram o comportamento coletivo dos polvos e revelaram um ciclo de vida intricado que depende diretamente das condições geológicas do fundo marinho.

O processo de incubação

Cada fêmea deposita dezenas de ovos e permanece junto deles até a eclosão. O segredo para o sucesso dessa estratégia está na água aquecida que escapa das fraturas do solo, com temperaturas entre 5 °C e 10 °C, contrastando com a água fria ao redor. Essa diferença cria um refúgio térmico fundamental.

Esse ambiente reduz os riscos de mortalidade dos ovos, permitindo que os filhotes se desenvolvam de forma mais rápida e segura. O calor, portanto, funciona como um aliado invisível nesse processo.

Uma vantagem evolutiva crucial

Enquanto em outras regiões os ovos levariam mais de dez anos para se desenvolver, no “jardim” a incubação acontece em menos de dois anos. Essa economia de tempo dá aos polvos uma vantagem significativa em termos de reprodução, garantindo que mais indivíduos alcancem a fase adulta.

Esse ganho mostra como pequenas mudanças ambientais podem resultar em estratégias evolutivas altamente eficazes, capazes de transformar um ambiente hostil em um verdadeiro berçário natural.

O ciclo de nutrientes no fundo do mar

Após cumprir sua missão reprodutiva, as fêmeas morrem, mas sua presença continua sendo essencial para o equilíbrio do ambiente. Seus corpos alimentam uma variedade de espécies, transformando o local em um centro de energia e nutrição. Assim, a morte das fêmeas alimenta novas formas de vida.

Esse processo cria um ecossistema vibrante, em contraste direto com o vazio biológico que caracteriza grande parte do fundo oceânico. A reprodução dos polvos, portanto, sustenta uma rede ecológica ampla.

Os mistérios ainda não solucionados

Apesar das observações detalhadas, muitas questões permanecem sem resposta. Ainda não está claro como os polvos sabem retornar ao mesmo local para se reproduzir, e há indícios de que pistas químicas possam guiar esse comportamento.