Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O segredo que faz milhares de polvos se amontoarem em uma fenda no fundo do mar

Entenda como as condições do local são fundamentais para a reprodução da espécie

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 10:11

Polvos se acumulam no fundo do mar para reprodução
Polvos se acumulam no fundo do mar para reprodução Crédito: Imagem gerada por IA

Imagine descer milhares de metros sob a superfície e encontrar uma vasta comunidade de polvos reunidos em silêncio, cada fêmea cuidando de seus ovos em fendas aquecidas por atividade vulcânica. Essa é a cena documentada pelos cientistas no chamado “jardim de polvos”, uma das maiores concentrações já observadas dessa espécie.

Polvos

Polvo por Shutterstock
Polvo por Shutterstock
Polvo por Shutterstock
Polvo por Shutterstock
Polvo por Shutterstock
Polvo por Shutterstock
Polvo por Shutterstock
Polvo por Shutterstock
1 de 8
Polvo por Shutterstock

A descoberta mostra como a vida encontra meios de prosperar até nos ambientes mais extremos. Com o auxílio de tecnologia avançada, os pesquisadores registraram o comportamento coletivo dos polvos e revelaram um ciclo de vida intricado que depende diretamente das condições geológicas do fundo marinho.

O processo de incubação

Cada fêmea deposita dezenas de ovos e permanece junto deles até a eclosão. O segredo para o sucesso dessa estratégia está na água aquecida que escapa das fraturas do solo, com temperaturas entre 5 °C e 10 °C, contrastando com a água fria ao redor. Essa diferença cria um refúgio térmico fundamental.

Esse ambiente reduz os riscos de mortalidade dos ovos, permitindo que os filhotes se desenvolvam de forma mais rápida e segura. O calor, portanto, funciona como um aliado invisível nesse processo.

Uma vantagem evolutiva crucial

Enquanto em outras regiões os ovos levariam mais de dez anos para se desenvolver, no “jardim” a incubação acontece em menos de dois anos. Essa economia de tempo dá aos polvos uma vantagem significativa em termos de reprodução, garantindo que mais indivíduos alcancem a fase adulta.

Esse ganho mostra como pequenas mudanças ambientais podem resultar em estratégias evolutivas altamente eficazes, capazes de transformar um ambiente hostil em um verdadeiro berçário natural.

O ciclo de nutrientes no fundo do mar

Após cumprir sua missão reprodutiva, as fêmeas morrem, mas sua presença continua sendo essencial para o equilíbrio do ambiente. Seus corpos alimentam uma variedade de espécies, transformando o local em um centro de energia e nutrição. Assim, a morte das fêmeas alimenta novas formas de vida.

Esse processo cria um ecossistema vibrante, em contraste direto com o vazio biológico que caracteriza grande parte do fundo oceânico. A reprodução dos polvos, portanto, sustenta uma rede ecológica ampla.

Os mistérios ainda não solucionados

Apesar das observações detalhadas, muitas questões permanecem sem resposta. Ainda não está claro como os polvos sabem retornar ao mesmo local para se reproduzir, e há indícios de que pistas químicas possam guiar esse comportamento.

A importância ecológica do “jardim” reforça a necessidade de protegê-lo, principalmente diante das ameaças que a mineração e a pesca em grande escala podem representar. Conservar esses ambientes significa preservar não apenas uma espécie, mas também toda a biodiversidade que dela depende.

Mais recentes

Imagem - Conheça os fatores de risco do Alzheimer e como você pode evitá-los

Conheça os fatores de risco do Alzheimer e como você pode evitá-los
Imagem - Coma e superação: Ex-vocalista do LS Jack está de volta com novo single e turnê

Coma e superação: Ex-vocalista do LS Jack está de volta com novo single e turnê
Imagem - Veja 10 famosos que perderam muito peso - e quais os 'segredos' dos emagrecimentos

Veja 10 famosos que perderam muito peso - e quais os 'segredos' dos emagrecimentos

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua