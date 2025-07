CURIOSIDADE

Turco descobre cidade subterrânea de 2 mil anos em casa depois de derrubar parede

Homem encontrou o local por acaso ao ir atrás de galinhas fujonas na Capadócia

A cidade perdida de Derinkuyu

A descoberta aconteceu em 1963. Arqueólogos mais tarde identificaram o local como Derinkuyu, um dos maiores complexos urbanos subterrâneos já encontrados. Acredita-se que ele tenha sido escavado no século 8 a.C. e tenha servido de refúgio para várias civilizações, incluindo hititas, persas e cristãos perseguidos durante o Império Bizantino.>

Com vários andares, a cidade contava com dormitórios, cozinhas, igrejas, escolas e depósitos. Estima-se que cerca de 20 mil pessoas chegaram a viver ali por longos períodos. Os túneis estreitos e as pedras gigantes usadas como portas ajudavam a proteger os moradores de invasores.>