RIO GRANDE DO SUL

Adolescente invade escola, mata criança a facadas e deixa três feridos

Ele inventou que estava no local para deixar um currículo

Uma criança morreu e outras duas ficaram feridas em um ataque dentro de uma escola municipal na cidade de Estação, no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (8). >

Um adolescente de 17 anos foi até a Escola Municipal Mario Nascimento Giacomazzi e pediu para entrar, afirmando que queria entregar um currículo. Já dentro da unidade, ele atacou as crianças.>

A criança que morreu era aluna do terceiro ano do ensino fundamental e foi esfaqueada na região do tórax. A identidade da criança não foi divulgada. Outras duas crianças e uma professora ficaram feridas.>