Mulher fica sem luz, chama concessionária e é estuprada por eletricista em casa

Funcionário terceirizado foi indiciado por crime de estupro

Ao RPC, a delegada explicou que o terceirizado foi com a vítima até o porão da casa, em busca de uma ferramenta para fazer o reparo, e a estuprou no local. >

A vítima relatou que mora com a avó na casa e no dia 30 de maio faltou luz no local. Ela contou que um dos funcionários "me roubou um beijo e me levou para o porão (...) só que nisso ele já foi querendo fazer algo a mais". Ela diz que ficou em choque e que houve penetração. "Eu não queria aquilo, mas não consegui falar na hora, depois de alguns segundos eu falei pra ele parar porque fiquei com medo de engravidar, daí ele parou e a gente subiu para casa". >