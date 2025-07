SE LIGA

Cinema de Salvador anuncia promoção de 50% do valor do ingresso em três dias da semana; confira

Todos terão o benefício de pagar metade do valor do ingresso inteiro

A Cinemark anunciou promoção de 50% do valor do ingresso de segunda a quarta em várias unidades do Brasil. A novidade foi divulgada nas redes sociais e no site da empresa na última segunda-feira (7). >

Em Salvador, a promoção ‘Vem de Meia’ terá ingressos de R$ 15 a R$ 30 em nove salas no Salvador Shopping, no Caminho das Árvores. Na promoção Vem de Meia, todos terão o benefício de pagar 50% do valor do ingresso inteiro. Promoção não cumulativa com outras ofertas ou benefícios legais previstos no Art. 1º, § 1º , da Lei Federal nº 12.933/2013 e Art. 7º, § 1º, do Decreto Federal nº 8.537/2015. >